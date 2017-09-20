Спортивный директор "Барселоны": "Паулиньо нам очень поможет"

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес расхвалил игру полузащитника сборной Бразилии Паулиньо, который летом пополнил каталонский клуб.

"Паулиньо своей игрой способствует тому, чтобы мы были довольны и спокойны. Мы хотим, чтобы наша команда побеждала, а болельщики были довольны. Сезон длинный, и сложности могут возникнуть в любой момент. Паулиньо нам очень поможет. У него сильный характер, и он привык играть на самом высоком уровне. Паулиньо быстро адаптируется к игре "Барселоны", с таким игроком всё получается легче". - отметил он.

Читайте: Паулиньо ответил своим критикам | http://soccernews.ru