Спортивный директор "Барселоны": "Паулиньо нам очень поможет"

Теги барселонапаулиньо

Спортивный директор "Барселоны": "Паулиньо нам очень поможет"Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес расхвалил игру полузащитника сборной Бразилии Паулиньо, который летом пополнил каталонский клуб.

"Паулиньо своей игрой способствует тому, чтобы мы были довольны и спокойны. Мы хотим, чтобы наша команда побеждала, а болельщики были довольны. Сезон длинный, и сложности могут возникнуть в любой момент. Паулиньо нам очень поможет. У него сильный характер, и он привык играть на самом высоком уровне. Паулиньо быстро адаптируется к игре "Барселоны", с таким игроком всё получается легче". - отметил он.

Читайте: Паулиньо ответил своим критикам | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 5 15
2 Севилья 5 13
3 Атлетико Мадрид 5 11
4 Валенсия 5 9
5 Реал Сосьедад 4 9
6 Бетис 5 9
7 Реал Мадрид 5 8
8 Атлетик Бильбао 5 7
9 Леганес 5 7
10 Вильярреал 4 6
11 Леванте 4 6
12 Лас Пальмас 5 6
13 Эйбар 5 6
14 Жирона 5 5
15 Хетафе 4 4
16 Депортиво Ла-Корунья 5 4
17 Эспаньол 4 4
18 Сельта Виго 4 3
19 Алавес 5 0
20 Малага 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов