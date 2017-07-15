Спортивный директор "Барселоны" рассказал о переговорах по трансферу Верратти

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Спортивный директор "Барселоны" рассказал о переговорах по трансферу Верратти

Спортивный директор "Барселоны" Роберто Фернандес поведал о ходе переговоров по трансферу хавбека ПСЖ Марко Верратти.

"У Верратти действующий контракт с ПСЖ. Это всё, что я могу сказать. Если мы хотим совершить трансфер игрока с действующим контрактом, надо сначала достичь договорённости с его клубом. У нас пока такого соглашения нет" - цитирует Фернандеса Goal.com.

Напомним, что ПСЖ готов продать 24-летнего Верратти не менее чем за 100 миллионов евро, однако "Барселона" не хочет платить такую сумму.

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