Спортивный директор "Барселоны" сделал заявление о переговорах с ПСЖ по Неймару

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Спортивный директор "Барселоны" сделал заявление о переговорах с ПСЖ по Неймару

Спортивный директор "Барселоны" Хавьер Бордас рассказал, как проходят переговоры с ПСЖ о трансфере бразильского форварда Неймара.

"Договорённости пока нет. Мы до сих пор общаемся. Думаю, что наш клуб стал ближе к возвращению Неймара", - цитирует Бордаса AS.

Напомним, что Неймар выступал за "блауграну" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Этим летом 27-летний футболист изъявил желание вернуться на "Камп Ноу", но клубам пока не удаётся согласовать условия сделки.

Во вторник "Барса" предложила за игрока 170 миллионов евро, однако парижане ответили отказом.

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