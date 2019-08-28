Спортивный директор "Барселоны" сделал заявление о переговорах с ПСЖ по Неймару
Спортивный директор "Барселоны" Хавьер Бордас рассказал, как проходят переговоры с ПСЖ о трансфере бразильского форварда Неймара.
"Договорённости пока нет. Мы до сих пор общаемся. Думаю, что наш клуб стал ближе к возвращению Неймара", - цитирует Бордаса AS.
Напомним, что Неймар выступал за "блауграну" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Этим летом 27-летний футболист изъявил желание вернуться на "Камп Ноу", но клубам пока не удаётся согласовать условия сделки.
Во вторник "Барса" предложила за игрока 170 миллионов евро, однако парижане ответили отказом.
Не пропустите: Вальдес отказался комментировать возможный переход Неймара в "Барселону" из-за угрозы увольнения. | http://soccernews.ru
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