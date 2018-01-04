Спортивный директор "Баварии": "Горетцка нас интересует"

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Спортивный директор "Баварии": "Горетцка нас интересует"Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил заинтересованность своего клуба в услугах полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцки.

"То, что Леон Горецка - действительно хороший игрок, понятно. Он является игроком "Шальке", и мы это уважаем, конечно же. Он - немец, поэтому мы можем сказать, что он нас интересует", - цитирует Салихамиджича официальный твиттер чемпиона Германии.

Напомним, Хайнкес прокомментировал интерес своего клуба к Горетцке. | soccernews.ru

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