Спортивный директор "Баварии": "Горетцка нас интересует"
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил заинтересованность своего клуба в услугах полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцки.
"То, что Леон Горецка - действительно хороший игрок, понятно. Он является игроком "Шальке", и мы это уважаем, конечно же. Он - немец, поэтому мы можем сказать, что он нас интересует", - цитирует Салихамиджича официальный твиттер чемпиона Германии.
Напомним, Хайнкес прокомментировал интерес своего клуба к Горетцке. | soccernews.ru
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Спортивный директор "Баварии": "Горетцка нас интересует"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|17
|41
|2
|Шальке
|17
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
|17
|28
|5
|РБ Лейпциг
|17
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|26
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
|19
|13
|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
|15
|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6