Спортивный директор "Баварии": "Горетцка нас интересует"

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил заинтересованность своего клуба в услугах полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцки.

" То, что Леон Горецка - действительно хороший игрок, понятно. Он является игроком "Шальке", и мы это уважаем, конечно же. Он - немец, поэтому мы можем сказать, что он нас интересует ", - цитирует Салихамиджича официальный твиттер чемпиона Германии.

Напомним, Хайнкес прокомментировал интерес своего клуба к Горетцке. | soccernews.ru