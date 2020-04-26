Спортивный директор "Баварии" рассказал о ходе переговоров о новом контракте с Нойером

Теги мануэль нойербавария мюнхен

Спортивный директор "Баварии" рассказал о ходе переговоров о новом контракте с Нойером

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, на каком этапе находятся переговоры с голкипером Мануэлем Нойером.

"Нойер знает, что мы его ценим. Мануэль - футболист мирового уровня. Надеюсь, мы сможем продлить с ним контракт", - цитирует Салихамиджича Die Welt.

Голкипер перешел в немецкий клуб из "Шальке" в 2011 году. Ранее сообщалось, что Нойер требует у "Баварии" пятилетний контракт на общую сумму в 100 миллионов евро. Однако, голкипер опроверг данную информацию. Его действующий контракт истекает в 2021 году.

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