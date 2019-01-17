Спортивный директор "Баварии" сделал заявление о будущем Хамеса в клубе

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Спортивный директор "Баварии" сделал заявление о будущем Хамеса в клубе

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич сделал заявление о будущем полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса в мюнхенском клубе.

"Мы хотим посмотреть, как Хамес будет играть во второй половине сезона. После этого клуб сделает выводы. Что касается слухов о выкупе Родригеса с целью последующей перепродажи, то это не стиль "Баварии". Если мы берём опытного игрока, то он остаётся частью нашей команды" - приводит слова Салихамиджича Bild.

Напомним, что у немецкого гранда есть опция выкупа Хамеса за 42 миллиона евро.

27-летний колумбиец выступает за "Баварию" с 2017 года на правах двухлетней аренды, в его активе 50 матчей, 11 голов и 16 ассистов.

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