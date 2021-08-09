Спортивный директор "Баварии" высказался об интересе к Холанду

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал об интересе клуба к нападающему "Боруссии" Дортмунд и сборной Норвегии Эрлингу Холанду.

"Это топовый игрок и отличный парень, как я слышал. Мы следим за ним, но он игрок "Дортмунда".

60 голов за 60 матчей. За таким игроком нужно следить, иначе мы были бы полными профанами", – сказал Салихамиджич.

Ранее Фабрицио Романо сообщал, что в 2022 году отступные за Холанда будут равняться 75 миллионам евро.

Также СМИ сообщали, что норвежец хочет перейти только в мадридский "Реал" и готов подождать 2022 года для этого перехода.

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