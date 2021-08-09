Спортивный директор "Баварии" высказался об интересе к Холанду
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал об интересе клуба к нападающему "Боруссии" Дортмунд и сборной Норвегии Эрлингу Холанду.
"Это топовый игрок и отличный парень, как я слышал. Мы следим за ним, но он игрок "Дортмунда".
60 голов за 60 матчей. За таким игроком нужно следить, иначе мы были бы полными профанами", – сказал Салихамиджич.
Ранее Фабрицио Романо сообщал, что в 2022 году отступные за Холанда будут равняться 75 миллионам евро.
Также СМИ сообщали, что норвежец хочет перейти только в мадридский "Реал" и готов подождать 2022 года для этого перехода.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20