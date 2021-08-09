Спортивный директор "Баварии" высказался об интересе к Холанду

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундэрлинг холандреал мадрид

Спортивный директор "Баварии" высказался об интересе к ХоландуФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал об интересе клуба к нападающему "Боруссии" Дортмунд и сборной Норвегии Эрлингу Холанду.

"Это топовый игрок и отличный парень, как я слышал. Мы следим за ним, но он игрок "Дортмунда".

60 голов за 60 матчей. За таким игроком нужно следить, иначе мы были бы полными профанами", – сказал Салихамиджич.

Ранее Фабрицио Романо сообщал, что в 2022 году отступные за Холанда будут равняться 75 миллионам евро.

Также СМИ сообщали, что норвежец хочет перейти только в мадридский "Реал" и готов подождать 2022 года для этого перехода.

Также не пропустите: "Реал" хочет избавиться от Йовича. Его предложили итальянскому клубу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов