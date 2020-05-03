Спортивный директор "Байера" высказался о возможном возобновлении сезона Бундеслиги

Спортивный директор "Байера" Симон Рольфес рассказал, что думает о возможном возобновлении сезона чемпионата Германии, приостановленного из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что рестарт Бундеслиги может состояться 12 мая.

"Важно, что правительство поддержало идею доиграть чемпионат без болельщиков.

На следующей неделе мы увидим, к какому решению придут власти. Точно не знаю когда, но надеемся, что в мае мы будем играть.Мы вышли в полуфинал Кубка Германии, и все еще играем в Лиге Европы", - приводит слова Рольфеса BBC.

За 25 туров Бундеслиги "Байер" набрал 47 очков и занял 5 строчку в турнирной таблице.

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