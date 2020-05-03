Спортивный директор "Байера" высказался о возможном возобновлении сезона Бундеслиги
Спортивный директор "Байера" Симон Рольфес рассказал, что думает о возможном возобновлении сезона чемпионата Германии, приостановленного из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что рестарт Бундеслиги может состояться 12 мая.
"Важно, что правительство поддержало идею доиграть чемпионат без болельщиков.
На следующей неделе мы увидим, к какому решению придут власти. Точно не знаю когда, но надеемся, что в мае мы будем играть.Мы вышли в полуфинал Кубка Германии, и все еще играем в Лиге Европы", - приводит слова Рольфеса BBC.
За 25 туров Бундеслиги "Байер" набрал 47 очков и занял 5 строчку в турнирной таблице.
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|25
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|5
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|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
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|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
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|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
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|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16