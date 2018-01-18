Спортивный директор "Боруссии": "Обамеянг не сыграет с "Гертой"

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Спортивный директор "Боруссии": "Обамеянг не сыграет с "Гертой"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не сыграет в матче 19-го тура чемпионата Германии против "Герты".

"Обамеянг не поехал в Берлин и тренируется в Дортмунде. Похоже, что его голова забита другими вещами и он не может сконцентрироваться на "Боруссии". Поэтому мы решили не включать его в заявку на матч с "Гертой", - сказал спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк в интервью Sky Germany.

Напомним, что 28-летний Обамеянг может перейти в "Арсенал" до закрытия зимнего трансферного окна.

Не пропустите: Зарплата Обамеянга в "Арсенале" может составить 10 миллионов евро в год. | http://soccernews.ru

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