Спортивный директор "Боруссии": "Обамеянг не сыграет с "Гертой"



Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не сыграет в матче 19-го тура чемпионата Германии против "Герты".

"Обамеянг не поехал в Берлин и тренируется в Дортмунде. Похоже, что его голова забита другими вещами и он не может сконцентрироваться на "Боруссии". Поэтому мы решили не включать его в заявку на матч с "Гертой", - сказал спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк в интервью Sky Germany.

Напомним, что 28-летний Обамеянг может перейти в "Арсенал" до закрытия зимнего трансферного окна.

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