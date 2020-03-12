Спортивный директор "Боруссии" обвинил Неймара в симуляции
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк выразил мнение, что нападающий ПСЖ Неймар симулировал в эпизоде с удалением полузащитника "шмелей" Эмре Джана во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Думаю, арбитр слишком жёстко наказал Джана. Он дал отпор, но мы все знаем, что Неймар - хороший актёр, и он показал это в прошедшей игре", - приводит слова Цорка Sky Sport Deutschland.
Напомним, что рефери показал красную карточку Джану на 88-й минуте при счёте 2:0 в пользу парижан. Немец толкнул Неймара в ходе стычки.
ПСЖ по сумме двух встреч прошёл "Боруссию" и сыграет в четвертьфинале ЛЧ.
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