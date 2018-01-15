Спортивный директор "Боруссии" прокомментировал ситуацию с Обамеянгом

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Спортивный директор "Боруссии" прокомментировал ситуацию с Обамеянгом

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк дал комментарии по поводу выведения из состава команды габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Наше терпение небезгранично. Не знаю, что в голове у Обамеянга. У нас был с ним очень жаркий спор. Мы не привыкли к такому поведению с его стороны. Так больше продолжаться не может" - цитирует Цорка Goal.com.

Напомним, что Обамеянг был отстранён за пропуск собрания команды. 

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