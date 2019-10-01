Спортивный директор "Боруссии" сказал, что Санчо уйдет в течение пяти лет

Теги боруссия дортмундджейдон санчо

Спортивный директор "Боруссии" сказал, что Санчо уйдет в течение пяти лет

Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк рассказал, что думает о будущем игрока Джейдона Санчо. Об этом сообщает Kicker.

"Не нужно быть пророком, чтобы понять - Санчо не будет играть у нас в течение ближайших пяти лет", - сказал Цорк.

Санчо - воспитанник "Манчестер Сити". В немецком клубе футболист выступает с лета 2017 года. Его трансфер обошелся "Боруссии" в 7,85 миллиона евро.

В этом сезоне игрок участвовал в 6 матчах, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Вердером"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Друга Кокорина и Мамаева не выпустили на свободу по УДО

Друга Кокорина и Мамаева не выпустили на свободу по УДО

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 13
3 Фрайбург Фрайбург 6 13
4 Шальке Шальке 6 13
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 6 13
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 13
7 Вольфсбург Вольфсбург 6 12
8 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 11
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 6 10
10 Герта Герта 6 7
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 6 7
12 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 5
13 Аугсбург Аугсбург 6 5
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 6 4
15 Унион Берлин Унион Берлин 6 4
16 Майнц 05 Майнц 05 6 3
17 Кельн Кельн 6 3
18 Падерборн Падерборн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов