Спортивный директор "Боруссии" сказал, что Санчо уйдет в течение пяти лет

Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк рассказал, что думает о будущем игрока Джейдона Санчо. Об этом сообщает Kicker.

"Не нужно быть пророком, чтобы понять - Санчо не будет играть у нас в течение ближайших пяти лет", - сказал Цорк.

Санчо - воспитанник "Манчестер Сити". В немецком клубе футболист выступает с лета 2017 года. Его трансфер обошелся "Боруссии" в 7,85 миллиона евро.

В этом сезоне игрок участвовал в 6 матчах, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

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