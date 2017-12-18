Спортивный директор "Боруссии" указал на недостаток Обамеянга

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк указал на недостаток лидера "шмелей" Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Обамеянг - особенный игрок. Он экстравагантен и колоритен, и такому городу, как Дортмунд, это идёт на пользу. У нас с ним одна проблема - пунктуальность. В этом вопросе нужно быть предельно чёткими. Это началось в прошлом году, когда он часто опаздывал. Клуб должен с этим что-то делать. Не верю, что мы сможем полностью решить проблему, но мы способны как-то урегулировать её" - цитирует функционера Sky Sports.

Не пропустите: Обамеянг определился со своим будущим. | http://soccernews.ru