Спортивный директор ЦСКА перейдет в "Халл Сити"

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Спортивный директор ЦСКА перейдет в "Халл Сити"
Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский покинет клуб, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, 35-летний специалист отправится в "Халл Сити" и будет помогать главного тренеру английского клуба Леониду Слуцкому.

Напомним, что Яровинский совместно работал в ЦСКА со Слуцким с 2014 по 2016 годы.

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