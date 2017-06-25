Спортивный директор ЦСКА перейдет в "Халл Сити"



Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский покинет клуб, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, 35-летний специалист отправится в "Халл Сити" и будет помогать главного тренеру английского клуба Леониду Слуцкому.

Напомним, что Яровинский совместно работал в ЦСКА со Слуцким с 2014 по 2016 годы.

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