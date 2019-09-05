Спортивный директор "Динамо": "Мама Филиппа думала, что в России все с автоматами ходят"

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Спортивный директор "Динамо": "Мама Филиппа думала, что в России все с автоматами ходят"

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал об обстоятельствах перехода в московский клуб форварда Максимилиана Филиппа.

"Когда мы вышли на него и агента, сразу получили категорический отказ. Прошло время, вновь поговорили, агент уже сказал: "Если футболист захочет, то готовы разговаривать". Общались с Филиппом, его мама переживала по поводу России, думала, что тут все с автоматами ходят. Она родом из ГДР, у неё старое представление о России.

Пришлось общаться со спортивным директором "Боруссии" Михаэлем Цорком, чтобы он объяснил Филиппу, что в России не так уж и плохо. Пригласили игрока в Москву, показали город. Максимилиан был впечатлён. Потом долго думал и принял решение в пользу нас - хотя у него были предложения и из "Вольфсбурга", и из "Герты", и из "Айнтрахта", - сказал Орещук.

Напомним, что "Динамо" купило Филиппа у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро и заключило с ним четырёхлетний контракт.

В активе немца три матча в рамках РПЛ и два забитых гола.

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