Спортивный директор дортмундской "Боруссии" прокомментировал трансфер Холанда

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Спортивный директор дортмундской "Боруссии" прокомментировал трансфер Холанда

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк высказался по поводу перехода форварда "Зальцбурга" Эрлинга Холанда в немецкий клуб.

"Теперь мы можем рассчитывать на на амбициозного, физически сильного центрального нападающего с ярко выраженным голевым инстинктом и впечатляющей скоростью, которого мы хотели бы развивать в "Боруссии", - сказал Цорк.

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. "Боруссия" приобрела 19-летнего игрока за 20 миллионов евро.

А еще: "Ювентус" имеет проблемы в переговорах с Холандом| http://soccernews.ru
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