Спортивный директор дортмундской "Боруссии" верит в успехи Ярмоленко

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк не сомневается в том, что украинский нападающий Андрей Ярмоленко сможет проявить себя в новом клубе.

"Мы знали, что он способен на такое. Знали, что он способен показывать очень хорошую игру. Андрею ещё нужно привыкнуть к нашему игровому ритму на более длинной дистанции, но он уже отлично вписался в команду. Хорошим футболистам зачастую не нужно много времени на адаптацию", - сказал он.

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