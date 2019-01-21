Спортивный директор "Дженоа" сделал заявление о возможном переходе Пентека в "Милан"
Спортивный директор "Дженоа" Джорджо Перинетти сделал заявление о возможном переходе ведущего форварда генуэзской команды Кшиштофа Пентека в "Милан".
"Сегодня у нас будет сложный матч с "Миланом". Мы встретимся с ними после игры для обсуждения трансфера Пентека. Мы раскрыли свои карты. Думаю, в течение 48 часов решение будет принято" - приводит слова функционера Football Italia.
Ранее стало известно, что "Милан" заплатит за Пентека 35 миллионов евро и отдаст "Дженоа" полузащитника Алена Халиловича.
В составе "россонери" польский бомбардир, забивший 19 голов в 21 матче текущего сезона, заменит Гонсало Игуаина, который близок к переходу в "Челси".
Напомним, что матч "Дженоа" - "Милан" состоится сегодня, 21 января, в 17:00 по московскому времени.
Не пропустите: "Милан" почти договорился о переходе перспективного голландца. | http://soccernews.ru
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