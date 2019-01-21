Спортивный директор "Дженоа" сделал заявление о возможном переходе Пентека в "Милан"

Теги миландженоакшиштоф пентектрансферы

Спортивный директор "Дженоа" сделал заявление о возможном переходе Пентека в "Милан"

Спортивный директор "Дженоа" Джорджо Перинетти сделал заявление о возможном переходе ведущего форварда генуэзской команды Кшиштофа Пентека в "Милан".

"Сегодня у нас будет сложный матч с "Миланом". Мы встретимся с ними после игры для обсуждения трансфера Пентека. Мы раскрыли свои карты. Думаю, в течение 48 часов решение будет принято" - приводит слова функционера Football Italia.

Ранее стало известно, что "Милан" заплатит за Пентека 35 миллионов евро и отдаст "Дженоа" полузащитника Алена Халиловича.

В составе "россонери" польский бомбардир, забивший 19 голов в 21 матче текущего сезона, заменит Гонсало Игуаина, который близок к переходу в "Челси".

Напомним, что матч "Дженоа" - "Милан" состоится сегодня, 21 января, в 17:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Милан" почти договорился о переходе перспективного голландца. | http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна дата матча "Ростов" - "Краснодар"

Стала известна дата матча "Ростов" - "Краснодар"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 20 47
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Рома Рома 20 33
5 Лацио Лацио 20 32
6 Милан Милан 19 31
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 20 21
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов