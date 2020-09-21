Спортивный директор "Химок" Егоров вслед за Гунько покинул клуб

Теги химкиигорь черевченкодмитрий гунько

Спортивный директор "Химок" Егоров вслед за Гунько покинул клуб

Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько покинул клуб. Вслед за специалистом команду покинул спортивный директор Сергей Егоров.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко, который будет готовить команду к следующему матчу РПЛ против "Динамо".

Ранее сообщалось, что клуб возглавит Игорь Черевченко.

Не пропустите: РБК: Черевченко возглавит "Химки"| http://soccernews.ru
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