Спортивный директор "Химок" Ульянов высказался о переходе Глушакова
Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов высказался по поводу перехода хавбека Дениса Глушакова.
"Мы подписали контракт с Денисом Глушаковым. Официально. Очень рады, что сделка, наконец, состоялась. Про зарплату - секрет. Про такое вообще не говорят", - цитирует Ульянова Sport24.
Ранее сообщалось, что контракт футболиста с "Химками" рассчитан до конца текущего сезона.
33-летний Глушаков ранее играл за "Нику", "Локомотив", СКА, "Звезду", "Спартак" и "Ахмат". За сборную России сыграл 57 матчей и забил пять голов. Чемпион России, обладатель Суперкубка России.
А еще: Денис Глушаков стал игроком "Химок"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Обухов стал игроком "Ростова"
-
Спортивный директор "Химок" Ульянов высказался о переходе Глушакова
-
Хавбек "Милана" Лаксальт может стать игроком "Спартака"
-
Денис Глушаков стал игроком "Химок"
-
Официально: Ломовицкий вернулся в тульский "Арсенал"
-
Болельщица подарила портрет Влашичу. Девушка вышивала его полтора года
-
Голкипер "Ливерпуля" Адриан поделился впечатлениями от выступлений в клубе
-
Уткин: "Нашел вариант жеребьевки ЛЧ, при котором выход российского клуба в плей-офф гарантирован"
-
Защитник "Аякса" Сержиньо Дест стал игроком "Барселоны"
-
Семак рассказал об ожиданиях от матча "Зенита" со "Спартаком"
-
Шапи высказался о выходе "Краснодара" в групповой этап Лиги Чемпионов
-
"Элдора ждет большое путешествие". Президент "Ростова" - о переходе Шомуродова в "Дженоа"
-
"Ростов" показал прощальное видео о Шомуродове, перешедшем в "Дженоа"
-
Геркус рассказал, при каких условиях вернется в "Локомотив"
-
Хавбек сборной Аргентины Де Пауль ярко высказался о Месси
-
"Краснодар" опубликовал видео из раздевалки после победы над ПАОКом
-
Шомуродов перешёл из "Ростова" в "Дженоа"
-
СМИ: "Спартак" продлил контракт с Рассказовым
-
Семак сожалеет об уходе Кокорина в "Спартак"
-
Официально: Ломовицкий вернулся из "Химок" в "Спартак"