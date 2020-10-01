Спортивный директор "Химок" Ульянов высказался о переходе Глушакова

Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов высказался по поводу перехода хавбека Дениса Глушакова.

"Мы подписали контракт с Денисом Глушаковым. Официально. Очень рады, что сделка, наконец, состоялась. Про зарплату - секрет. Про такое вообще не говорят", - цитирует Ульянова Sport24.

Ранее сообщалось, что контракт футболиста с "Химками" рассчитан до конца текущего сезона.

33-летний Глушаков ранее играл за "Нику", "Локомотив", СКА, "Звезду", "Спартак" и "Ахмат". За сборную России сыграл 57 матчей и забил пять голов. Чемпион России, обладатель Суперкубка России.

А еще: Денис Глушаков стал игроком "Химок"| http://soccernews.ru