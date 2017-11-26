Спортивный директор "Интера": "Икарди хочет остаться в клубе"

Спортивный директор миланского "Интера" Пьеро Аусилио высказался о будущем ведущего форварда его команды Мауро Икарди.

"Оговорка о сумме отступных в новом контракте Икарди - вовсе не проблема. Этого хочет сам игрок, и в то же время он хочет быть важным футболистом для "Интера". Он хочет остаться здесь надолго и побеждать. Мы никогда не отступали от этой позиции", - цитирует Аусилио goal.com.

Напомним, вчера Икарди помог "Интеру" обыграть "Кальяри". | soccernews.ru