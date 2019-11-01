Спортивный директор "Интера": "Нет цели выиграть скудетто в этом году"

Спортивный директор миланского "Интера" Беппе Маротта высказался о задачах, которые стоят пред командой в текущем сезоне.

"У нас нет цели выиграть скудетто в этом году. Команда находится в процессе возвращения прежних позиций в соответствии с нашей историей. Есть вещи, которые можно улучшить, и мы будем работать над этим. Всё должно быть сделано спокойно, без давления на главных действующих лиц, даже если мы знаем, что носить футболку "Интера" - это большая ответственность.

В Лиге Чемпионов у нас сложная группа с "Барселоной", "Боруссия" - непростой соперник, "Славия" ничего не отдаст просто так. Есть ещё несколько матчей впереди. Мы должны показать свой дух, желание и свои способности в игре против "Боруссии". Если удастся сделать это, то, думаю, пройти групповой этап нам будет по силам", - цитирует Маротту Corriere dello Sport.

По итогам 10 туров "Интер" занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 1 очко.

В Лиге Чемпионов "нерадзурри" набрали 4 балла в трёх матчах и делят вторую строчку в группе с дортмундской "Боруссией".

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