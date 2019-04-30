Спортивный директор "Интера" определился с главным тренером на следующий сезон
Спортивный директор "Интера" Джузеппе Маротта на презентации книги Альберто Косты рассказал, что главный тренер команды Лучано Спаллетти останется еще на сезон.
"Выбрал ли я тренера на следующий сезон? Да, это Спаллетти", - сказал Маротта.
Напомним, Спаллетти возглавил "Интер" летом 2017 года, его соглашение с клубом действует до 2021 года.
"Интер" занимает 3 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 62 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Фиорентина
|34
|40
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15