Спортивный директор "Интера" определился с главным тренером на следующий сезон

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Спортивный директор "Интера" определился с главным тренером на следующий сезон

Спортивный директор "Интера" Джузеппе Маротта на презентации книги Альберто Косты рассказал, что главный тренер команды Лучано Спаллетти останется еще на сезон.

"Выбрал ли я тренера на следующий сезон? Да, это Спаллетти", - сказал Маротта.

Напомним, Спаллетти возглавил "Интер" летом 2017 года, его соглашение с клубом действует до 2021 года.

"Интер" занимает 3 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 62 балла. 

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