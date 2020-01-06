Спортивный директор "Интера" опроверг интерес клуба к Эриксену

Спортивный директор "Интера" Беппе Маротта высказался по поводу интереса клуба к полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену. Об этом сообщает твиттер журналиста Фабрицио Романо.

"Контактов с "Тоттенхэмом" у нас не было. Эриксен - отличный футболист, его срок соглашения истекает, но за ним гоняются многие команды.

Не готов сказать, что мы в скором начнем переговоры. Эриксен интересный игрок", - сказал Маротта.

В игроке также заинтересован "МЮ" и ПСЖ.

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