Спортивный директор "Интера" подтвердил интерес к Деулофеу

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио подтвердил интерес миланского клуба к вингеру "Барселоны" Жерару Деулофеу.

"Мы не делали официальных предложений по Деулофеу, но мы следим за его ситуацией. Жерар может стать подходящим вариантом, но не он один" - цитирует Аузилио Football Italia.

В этом сезоне 23-летний Деулофеу сыграл за "Барселону" 16 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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