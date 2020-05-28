Спортивный директор "Интера" рассказал, при каком условии отпустит Лаутаро Мартинеса

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Спортивный директор "Интера" рассказал, при каком условии отпустит Лаутаро Мартинеса

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио рассказал, при каких условиях клуб отпустит форварда Лаутаро Мартинеса в "Барселону".

Отметим, что каталонский клуб не готов платить игрока 111 миллионов евро отступных.

"Только при одном варианте Лаутаро покинет "Интер" - выплата отступных. Об этом все знают, мы не скрываем, но у него есть сроки и обязательства, которые должны быть выполненые. Этот пункт истекает в начале июля, он не будет длиться долго. Это единственная существующая возможность забрать Лаутаро у "Интера" сегодня", - цитирует Аузилио Goal со ссылкой на Sky Italia.

В сезоне-2019/20 22-летний Мартинес забил 16 голов в 31 матче за "Интер".

А еще: Саморано рассказал, что Лаутаро Мартинес не перейдёт в "Барселону"| http://soccernews.ru
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