Спортивный директор "Интера": "Трансфер Мурильо в "Валенсию" точно не состоится в ближайшее время"

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио рассказал о возможном трансфере защитника Джейсона Мурильо в "Валенсию".

"Не стану отрицать, что "Валенсия" проявила интерес к Мурильо, но информация о том, что сделка скоро будет закрыта, совершенно точно не соответствует действительности. Пока что до осуществления этого трансфера очень далеко, он точно не состоится в ближайшее время. В общем-то, я не стал бы исключать вероятность того, что Мурильо останется в "Интере" - приводит слова Аузилио Mediaset Premium.

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