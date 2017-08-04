Спортивный директор "Интера": "Трансфер Мурильо в "Валенсию" точно не состоится в ближайшее время"

Теги интер миланджейсон мурильоваленсия

Спортивный директор "Интера": "Трансфер Мурильо в "Валенсию" точно не состоится в ближайшее время"

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио рассказал о возможном трансфере защитника Джейсона Мурильо в "Валенсию".

"Не стану отрицать, что "Валенсия" проявила интерес к Мурильо, но информация о том, что сделка скоро будет закрыта, совершенно точно не соответствует действительности. Пока что до осуществления этого трансфера очень далеко, он точно не состоится в ближайшее время. В общем-то, я не стал бы исключать вероятность того, что Мурильо останется в "Интере" - приводит слова Аузилио Mediaset Premium.

Читайте также: Мурильо отдал предпочтение "Валенсии" перед "Зенитом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов