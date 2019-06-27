Спортивный директор "Лацио" опроверг слухи о переговорах по продаже Милинковича-Савича в ПСЖ

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Спортивный директор "Лацио" опроверг слухи о переговорах по продаже Милинковича-Савича в ПСЖ

Спортивный директор "Лацио" Игли Таре заявил, что никаких переговоров по поводу трансфера полузащитника Сергея Милинковича-Савича в ПСЖ не было. Об этом пишет Le Parisien.

Кроме того, ранее сообщалось, что Паредес может перейти в "Лацио" в рамках сделки по Милинковичу-Савичу.

"Говорить не о чем, мы не ведем переговоров. Мы не собираемся продавать Милинковича-Савича, это просто слухи. У нас не было никаких предложений от ПСЖ. Я даже не могу предположить, какая может быть цена на игрока. Это все слухи", - сказал Таре. 

В минувшем сезоне полузащитник участвовал в 41 матче за "Лацио", забив 7 голов и сделав 3 ассиста. 

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