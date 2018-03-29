Спортивный директор "Лацио" озвучил примерную стоимость Милинковича-Савича

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Спортивный директор "Лацио" озвучил примерную стоимость Милинковича-Савича

Спортивный директор "Лацио" Игли Таре озвучил примерную стоимость полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

"Не знаю, сколько он может стоить, и не хочу даже думать об этом. В любом случае это сумма свыше 80-90 миллионов евро. Сергей для нас крайне важен и ещё не достиг своего потолка. Вообще "Лацио" никогда не определял цену Милинковича-Савича и ничего за него не просил. Прошлым летом мы получали более или менее сопоставимые предложения по его трансферу, но не рассматривали их. Интерес к Сергею сохраняется, но ничего конкретного" - приводит слова Таре Football Italia.

Напомним, что на 23-летнего серба претендуют многие европейские топ-клубы, в том числе "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и ПСЖ. 

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