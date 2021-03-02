Спортивный директор "Лацио" высказался по поводу ситуации с матчем против "Торино"
Спортивный директор "Лацио" Игли Таре дал комментарий по поводу отмены матча 25-го тура серии А против "Торино".
"Мы уважаем правила, "Лацио" приехал на стадион, подождал до 45 минуты матча. Все дальнейшие решения остаются за руководством лиги", — цитирует Таре Sky Sport Italia.
"Мне все равно может покинуть "Торино" город или нет. Я не должен ничего понимать. Эти вопросы надо было решать раньше. Провести матч завтра? Нет".
Напомним, в туринском клубе выявилось несколько случаев коронавируса и органы здравоохранения региона не позволили команде отправиться в Рим. Совет лиги принял решение не переносить матч, хотя было ясно, что провести встречу будет невозможно.
Читать также: Матч "Лацио" - "Торино" в Серии А не будет перенесен. Туринцы получат техническое поражение | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17