Спортивный директор "Лацио" высказался по поводу ситуации с матчем против "Торино"

Теги лациоторино

Спортивный директор "Лацио" высказался по поводу ситуации с матчем против "Торино"Спортивный директор "Лацио" Игли Таре дал комментарий по поводу отмены матча 25-го тура серии А против "Торино".

"Мы уважаем правила, "Лацио" приехал на стадион, подождал до 45 минуты матча. Все дальнейшие решения остаются за руководством лиги", — цитирует Таре Sky Sport Italia.

"Мне все равно может покинуть "Торино" город или нет. Я не должен ничего понимать. Эти вопросы надо было решать раньше. Провести матч завтра? Нет".

Напомним, в туринском клубе выявилось несколько случаев коронавируса и органы здравоохранения региона не позволили команде отправиться в Рим. Совет лиги принял решение не переносить матч, хотя было ясно, что провести встречу будет невозможно.

Читать также: Матч "Лацио" - "Торино" в Серии А не будет перенесен. Туринцы получат техническое поражение | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов