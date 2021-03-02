Спортивный директор "Лацио" высказался по поводу ситуации с матчем против "Торино"

Спортивный директор "Лацио" Игли Таре дал комментарий по поводу отмены матча 25-го тура серии А против "Торино".

"Мы уважаем правила, "Лацио" приехал на стадион, подождал до 45 минуты матча. Все дальнейшие решения остаются за руководством лиги", — цитирует Таре Sky Sport Italia.

"Мне все равно может покинуть "Торино" город или нет. Я не должен ничего понимать. Эти вопросы надо было решать раньше. Провести матч завтра? Нет".

Напомним, в туринском клубе выявилось несколько случаев коронавируса и органы здравоохранения региона не позволили команде отправиться в Рим. Совет лиги принял решение не переносить матч, хотя было ясно, что провести встречу будет невозможно.