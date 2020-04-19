Спортивный директор "Лейпцига" не подтвердил информацию о возможном переходе Рашицы
Спортивный директор "Лейпцига" Маркус Крёше заявил, что клуб не заключал никаких договоров с футболистами. Об этом сообщает Kicker.
Ранее сообщалось, что "Лейпциг" заключил соглашение с полузащитником "Вердера" Милотой Рашецей.
"Журналист, видимо, нас перепутал. Мы не подписывали никаких соглашений, тем более, в текущей ситуации", - сказал Крёше.
Отметим, что все спортивные мероприятия приостановлены из-за пандемии коронавируса. На данный момент неизвестно, сколько именно продлится карантин.
Не пропустите: "РБ Лейпциг" назвал стоимость Упамекано| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Игуаин не хочет возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса
-
Спортивный директор "Лейпцига" не подтвердил информацию о возможном переходе Рашицы
-
Главные новости дня: 18 апреля
-
"Ливерпуль" может в два раза снизить цену на Шакири
-
2
Стало известно, сколько сэкономит "Барселона", если режим повышенной готовности в Испании будет продлен
-
Кокорин рассказал о несостоявшемся переходе в "Арсенал"
-
В "Краснодаре" отреагировали на алкогольную вечеринку с участием футболистов команды
-
Кокорин высказался о Роналдо, Левандовски и Суаресе
-
2
Сандро Росель: "Если бы я не был президентом "Барселоны", я бы не попал в тюрьму"
-
ПСЖ нацелился на хавбека "Милана"
-
"Боруссия" намерена удержать Санчо
-
Кокорин заявил, что имеет предложение от европейского клуба
-
3
Бекхэм: "Роналду не дотягивает до уровня Месси"
-
В Италии решили недоигрывать Серию С
-
Два футболиста "Краснодара" устроили пьяную вечеринку
-
"Витебск" одолел брестское "Динамо", БАТЭ сыграл вничью с "Торпедо"
-
"Лацио" определил три трансферные цели на лето
-
3
"Турецкий Месси" мечтает перейти в "Барселону"
-
4
Сетьен: "Я бы тренировал "Барселону" и бесплатно"
-
1
Французский политик: "После пандемии стоимость Мбаппе упадет до 40 миллионов евро"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16