Спортивный директор "Лейпцига" не подтвердил информацию о возможном переходе Рашицы

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Спортивный директор "Лейпцига" не подтвердил информацию о возможном переходе Рашицы

Спортивный директор "Лейпцига" Маркус Крёше заявил, что клуб не заключал никаких договоров с футболистами. Об этом сообщает Kicker.

Ранее сообщалось, что "Лейпциг" заключил соглашение с полузащитником "Вердера" Милотой Рашецей.

"Журналист, видимо, нас перепутал. Мы не подписывали никаких соглашений, тем более, в текущей ситуации", - сказал Крёше.

Отметим, что все спортивные мероприятия приостановлены из-за пандемии коронавируса. На данный момент неизвестно, сколько именно продлится карантин.

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