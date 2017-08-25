Спортивный директор "Манчестер Сити" исключил трансфер Месси

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн исключил трансфер форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Это нереально. Месси останется в "Барселоне" - цитирует функционера Goal.com.

Напомним, что сумма отступных в контракте Месси с "Барселоной" составляет 300 миллионов евро. При этом соглашение аргентинца с каталонским клубом истекает следующим летом и стороны до сих пор его не продлили.

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