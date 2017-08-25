Спортивный директор "Манчестер Сити": "Мы не будем бороться за Мбаппе"

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн сообщил, что клуб не собирается подписывать форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

"Мы не будем бороться за него: нам не хватит времени для осуществления этого трансфера. Это точно не произойдет. Это невозможно. Мы не в силах сделать это сегодня или завтра. Если вы хотите получить футболиста такого уровня, вам нужно начинать действовать гораздо раньше. Невозможно осуществить такой переход за несколько дней до закрытия трансферного окна" - приводит слова Бегиристайна Goal.com.

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