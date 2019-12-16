Спортивный директор "Манчестер Сити" подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Горожане" сыграют на данном этапе с мадридским "Реалом".

"Разумеется, будет непросто. "Реал" побеждал 13 раз, поэтому они лучшие. Мы должны обыграть их, так как мы стремимся к лучшим.

Всегда приятно выступать в Мадриде, на таком прекрасном стадионе, как "Сантьяго Бернабеу", - приводит слова Бегиристайна BBC.

Первая встреча команд состоится 26 февраля в Испании. Ответная игра состоится 17 марта в Англии.

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