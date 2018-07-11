Спортивный директор "Манчестер Сити" прокомментировал трансфер Махреза

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн дал комментарии по поводу трансфера алжирского полузащитника Рияда Махреза.

"Это игрок с огромным талантом. Махрез обезоруживает защиту противника и готовит почву для результативных атак. За последние несколько лет он приобрёл репутацию одного из лучших игроков АПЛ. Уверен, что Рияд поможет нашей команде" - приводит слова Бегиристайна официальный сайт "горожан".

Напомним, что "Сити" заплатил за 27-летнего Махреза 68 миллионов евро.

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