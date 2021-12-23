Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" оценил работу Сульшера
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто оценил работу Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.
"После многообещающего начала сезона все пошло не по плану. Мы чувствовали, что Уле заслужил право попробовать изменить ситуацию. Но после паузы на матчи сборных мы не увидели нужной реакции, а матч против "Уотфорда" ясно дал понять, что перемены необходимы.
Мы все разочарованы расставанием с Уле, но он заслуживает, чтобы его работу оценивали по трехлетнему отрезку, а не по нескольким последним неделям. При нем команда впервые со времен Фергюсона заняла место в тройке дважды подряд и была близка к победе в Лиге Европы.
Он перестроил состав, переопределил клубную культуру, и мы сейчас в лучшем положении, чем на момент его назначения в 2018-м", – сказал Мерто.
Также не пропустите: Расписание матчей 19-го, 20-го и 21-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Интер" продлил контракт со своим защитником
-
Рангник выступает за изменение количества замен в АПЛ
-
Азмун может оказаться в "Ньюкасле"
-
Миранчук все еще может перейти в "Дженоа" Шевченко
-
На Евгения Селезнева завели уголовное дело
-
Уткин необычно высказался о Ваноли
-
1
Семак рассказал о своей мечте
-
Киммих оправился от коронавирусных последствий
-
Гвардиола рассказал о трансферных планах "Манчестер Сити"
-
Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" оценил работу Сульшера
-
Камоцци отрицает свой уход из "Спартака"
-
Расписание матчей 19-го, 20-го и 21-го тура РПЛ
-
Дембеле подпишет новый контракт с "Барселоной"
-
Гвардиола о тяжелом календаре: "Может быть, нам нужна забастовка"
-
"Реал Мадрид" имеет безупречную статистику против "исторических" соперников в этом сезоне
-
Гвардиола прокомментировал вероятный трансфер Феррана Торреса в "Барселону"
-
СМИ узнали структуру выплат, которую будут использовать "Барселона" и "Манчестер Сити" в сделке по Торресу
-
Генеральный директор "Спартака" пообещал Ваноли трансферы
-
"Барселона" заинтересована в молодом таланте "Сарагосы"
-
Несколько футболистов "Реала", которые на прошлой неделе сдали положительный тест на коронавирус, уже выздоровели
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18