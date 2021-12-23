Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" оценил работу Сульшера

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Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" оценил работу СульшераФото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто оценил работу Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.

"После многообещающего начала сезона все пошло не по плану. Мы чувствовали, что Уле заслужил право попробовать изменить ситуацию. Но после паузы на матчи сборных мы не увидели нужной реакции, а матч против "Уотфорда" ясно дал понять, что перемены необходимы.

Мы все разочарованы расставанием с Уле, но он заслуживает, чтобы его работу оценивали по трехлетнему отрезку, а не по нескольким последним неделям. При нем команда впервые со времен Фергюсона заняла место в тройке дважды подряд и была близка к победе в Лиге Европы.

Он перестроил состав, переопределил клубную культуру, и мы сейчас в лучшем положении, чем на момент его назначения в 2018-м", – сказал Мерто.

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