Спортивный директор "Марселя" может перейти в "Арсенал"

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Спортивный директор "Марселя" может перейти в "Арсенал"

Спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета может занять подобную должность в "Арсенале".  Об этом информирует L’Equipe.

Игрок недоволен своим положением во французском клубе. А "Арсенал" предлагает выгодные условия для сотрудничества. 

"Арсенал" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 63 очка.

Субисаррета после завершения игровой карьеры 3 года работал спортивным директором в "Атлетик Бильбао". С 2016 года он является спортивным директором "Марселя".

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