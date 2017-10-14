Спортивный директор "Милана" контактировал с Петковичем

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли контактировал с главным тренером сборной Швейцарии Владимиром Петковичем.

Как сообщает Football Italia, спортдир "россонери" встречался с 54-летним специалистом в Португалии, когда швейцарцы проводили заключительный матч квалификации ЧМ-2018.

Известно, что Мирабелли обсуждал с Петковичем возможное назначение на пост главного тренера "Милана".

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