Спортивный директор "Милана" надеется на переход Белотти

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Спортивный директор "Милана" надеется на переход Белотти

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли выразил надежду, что нападающий "Торино" Андреа Белотти однажды присоединится к "россонери".

"Ни для кого не секрет, что мы пытались купить Белотти. Но это было сложно по различным причинам. Он хороший игрок и болельщик "Милана", это тоже хорошо известно, поэтому надеюсь, что однажды он сможет надеть футболку, о которой мечтает с детства" - цитирует Мирабелли Football Italia.

Напомним, что в контракте Белотти с "Торино" прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, однако этот пункт доступен только для неитальянских клубов.  

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