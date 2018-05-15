Спортивный директор "Милана" не исключает продажу Доннаруммы

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли не исключает продажу основного вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы.

"Доннарумма - это наследие "Милана". Надеемся, он останется в клубе. Но если игрок придёт к нам и изъявит желание уйти, если появится клуб, который сделает достойное предложение, тогда мы можем обсудить это. Дело в том, что нам нужны только те футболисты, которые хотят начать новый цикл с нами" - приводит слова Мирабелли Corriere dello Sport.

В этом сезоне 19-летний Доннарумма сыграл за "Милан" 52 матча, в которых пропустил 54 гола.

Также читайте: Маротта исключил трансфер Доннаруммы в "Ювентус". | http://soccernews.ru