Спортивный директор "Милана" не исключает возвращения Ибрагимовича в клуб
Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли поделился мнением о возможном возвращении в клуб нападающего Златана Ибрагимовича.
"Никогда не говори "никогда". Может быть, наш старый знакомый может вернуться. Я не хочу намекать на Ибру, это не тот случай. Мы держим себя в руках. Сейчас мы анализируем шаги, которые должны предпринять после 15 августа" - приводит слова Мирабелли Football Italia.
Напомним, что Ибрагимович является свободным агентом и в настоящее время восстанавливается после повреждения колена.
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