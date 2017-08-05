Спортивный директор "Милана" не исключает возвращения Ибрагимовича в клуб

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Спортивный директор "Милана" не исключает возвращения Ибрагимовича в клуб

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли поделился мнением о возможном возвращении в клуб нападающего Златана Ибрагимовича.

"Никогда не говори "никогда". Может быть, наш старый знакомый может вернуться. Я не хочу намекать на Ибру, это не тот случай. Мы держим себя в руках. Сейчас мы анализируем шаги, которые должны предпринять после 15 августа" - приводит слова Мирабелли Football Italia.

Напомним, что Ибрагимович является свободным агентом и в настоящее время восстанавливается после повреждения колена.

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