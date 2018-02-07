Спортивный директор "Милана" оценил работу Гаттузо

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Спортивный директор "Милана" оценил работу Гаттузо

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли похвалил наставника команды Дженнаро Гаттузо за проделанную работу.

"У "Милана" молодой состав, рассчитанный на будущее. Невозможно думать о доминировании во всех турнирах, но фундамент уже заложен. Я знаю Рино, и клуб верит в его работу. Он хороший человек и тренер.

Конечно, мы ещё ничего не добились, но Гаттузо сплотил всех, он создал команду. Возможно, у него не так много тренерского опыта, но он был рождён, чтобы стать великим" - приводит слова Мирабелли Football Italia.

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