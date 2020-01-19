Спортивный директор "Милана" поделился трансферными планами клуба

Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара рассказал о трансферных планах клуба.

"Пока мы не собираемся подписывать новых футболистов, так как мы заполучили Ибрагимовича, Кьера и Беговича. Однако до конца трансферного окна мы еще можем рассмотреть варианты усиления состава", - приводит слова Массары Football Italia.

После 19 туров "Милан" занимает в Серии А десятое место.

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