Спортивный директор "Милана" поделился трансферными планами клуба

Теги милан

Спортивный директор "Милана" поделился трансферными планами клуба

Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара рассказал о трансферных планах клуба.

"Пока мы не собираемся подписывать новых футболистов, так как мы заполучили Ибрагимовича, Кьера и Беговича. Однако до конца трансферного окна мы еще можем рассмотреть варианты усиления состава", - приводит слова Массары Football Italia.

После 19 туров "Милан" занимает в Серии А десятое место.

Читайте также: "Милан" близок к приобретению Ольмо, которым интересовалась "Барселона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Мальорка" разгромила "Валенсию" в матче Примеры

"Мальорка" разгромила "Валенсию" в матче Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 48
2 Интер Милан Интер Милан 19 46
3 Лацио Лацио 19 45
4 Аталанта Аталанта 19 35
5 Рома Рома 19 35
6 Кальяри Кальяри 19 29
7 Парма Парма 19 28
8 Торино Торино 20 27
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 18 25
10 Милан Милан 19 25
11 Удинезе Удинезе 19 24
12 Фиорентина Фиорентина 20 24
13 Наполи Наполи 20 24
14 Болонья Болонья 19 23
15 Сассуоло Сассуоло 20 22
16 Сампдория Сампдория 20 19
17 Лечче Лечче 19 15
18 Дженоа Дженоа 19 14
19 Брешия Брешия 19 14
20 СПАЛ СПАЛ 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов