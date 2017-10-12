Спортивный директор "Милана": "Райола это актер, которому нужно только внимание"

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Спортивный директор "Милана": "Райола это актер, которому нужно только внимание"
Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли раскритиковал известного агента Мино Райолу

"Райола это актер, которому нужно только внимание к себе. Он говорит многие вещи для того, чтобы оказаться на первых полосах газет. Порой его заявления просто оскорбительные, но нам приходится работать с ним, так как является агентом некоторых наших игроков", – приводит слова Мирабелли Football Italia.

Ранее Райола заявил, что он не верит в проект нынешнего "Милана".

Напомним, что после семи туров "россонери" занимают седьмое место в Серии А.

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