Спортивный директор "Милана": "Райола это актер, которому нужно только внимание"



Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли раскритиковал известного агента Мино Райолу.

"Райола это актер, которому нужно только внимание к себе. Он говорит многие вещи для того, чтобы оказаться на первых полосах газет. Порой его заявления просто оскорбительные, но нам приходится работать с ним, так как является агентом некоторых наших игроков", – приводит слова Мирабелли Football Italia.

Ранее Райола заявил, что он не верит в проект нынешнего "Милана".

Напомним, что после семи туров "россонери" занимают седьмое место в Серии А.

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