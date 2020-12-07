Спортивный директор "Милана" сделал заявление о новом контракте Ибрагимовича

Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара дал комментарии касательно будущего в клубе нападающего Златана Ибрагимовича.

Напомним, что контракт шведа, которому в октябре исполнилось 39 лет, с "россонери" рассчитан до июня 2021 года.

"Мы ещё не вели переговоры о новом соглашении. Ждём подходящий момент. Это будет зависеть от настроения и желания Златана. Он показал, что очень хочет остаться в "Милане". Думаю, клуб ему тоже многое даёт. Надеемся, это желание у него сохранится", - цитирует функционера Goal.com.

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 10 матчей, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

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