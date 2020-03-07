Спортивный директор "Монако" Николя Холвек покинул свой пост
Спортивный директор "Монако" Николя Холвек покинул клуб. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
48-летний функционер работал в клубе с лета 2014 года. С ним клуб выиграл чемпионат Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
В СМИ сообщалось, что Холвек в "Ренне" займет ту же самую должность.
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