Спортивный директор "Наполи" прокомментировал будущее Гаттузо
Кристиано Джунтоли, спортивный директор "Наполи", ответил на слухи по поводу возможного ухода из команды главного тренера Дженнаро Гаттузо.
Напомним, 8 февраля в СМИ появилась информация, что несколько ближайших дней станут решающими для наставника неаполитанцев.
"Мы с тренером. Клуб верит в него, мы боремся за каждое очко во всех соревнованиях. Выводы будем делать по итогам сезона", — цитирует Джунтоли RAI Sport.
"Наполи" занимает 6 место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков в 20 матчах. Отставание от идущего первым "Милана" составляет 12 баллов. К тому же, у "россонери" есть игра в запасе. Кроме того, подопечные Гаттузо не смогли пробиться в финал Кубка Италии.
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|Команда
|М
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|Лестер Сити
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|Манчестер Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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