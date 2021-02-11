Спортивный директор "Наполи" прокомментировал будущее Гаттузо

Кристиано Джунтоли, спортивный директор "Наполи", ответил на слухи по поводу возможного ухода из команды главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Напомним, 8 февраля в СМИ появилась информация, что несколько ближайших дней станут решающими для наставника неаполитанцев.

"Мы с тренером. Клуб верит в него, мы боремся за каждое очко во всех соревнованиях. Выводы будем делать по итогам сезона", — цитирует Джунтоли RAI Sport.