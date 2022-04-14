Спортивный директор "Наполи" рассказал о трансфере Хвичи

Фото: твиттер Хвичи\Автор неизвестен

Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джинтоли рассказал о ситуации с подписанием грузинского вингера "Динамо" Батуми Хвичей Кварацхелией.

"За этим игроком мы уже следили какое-то время, сделаем все возможное, чтобы подписать его в "Наполи". Но нужно время, нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке.

Хвича – один из первых в нашем списке, у него есть необходимые качества для игры за "Наполи" – как технические, так и умственные. Это же относится к экономической стороне вопроса.

Это интересный футболист, которого мы постараемся подписать в "Наполи", – сказал функционер.

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