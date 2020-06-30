Спортивный директор "Оренбурга" рассказал, состоится ли матч с "Уралом"

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Спортивный директор "Оренбурга" рассказал, состоится ли матч с "Уралом"

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал ситуацию в клубе после вспышки коронавируса.

Напомним, что из-за карантина практически всех футболистов приволжская команда не смогла сыграть с "Краснодаром", за что ей засчитали техническое поражение.

"На 90 процентов матч с "Уралом" состоится. Но каким составом сыграем, пока не знаем. Ждем разрешения Роспотребнадзора. Мы сдали уже четыре теста. Они все отрицательные. Другое дело, допустят ли контактных лиц? Если разрешат, то выставим боевой состав. Если нет, то, видимо, сыграем молодёжью", - сказал Андреев.

Матч 25-го тура РПЛ "Оренбург" - "Урал" состоится в среду, 1 июля, в 15:00 по московскому времени.

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