Спортивный директор "Оренбурга": "Скоро станет известно имя нового главного тренера клуба"

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался по поводу вылета команды из РПЛ.

"Это не трагедия, а несчастный случай, что команда в большом объеме заразилась коронавирусом и не смогла в финальной части решить свою задачу. Вылет в ФНЛ, на наш взгляд, не очень справедливый, но это уже как данность и сейчас мы готовимся к первому туру ФНЛ. Задач других не может быть, она одна - вернуться в Премьер-лигу", - рассказал Андреев.

Также функционер сообщил, что в скором времени станет известно имя нового главного тренера команды.

Не пропустите: "Оренбург" сменит главного тренера по окончании сезона| http://soccernews.ru